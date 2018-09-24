احدث الأخبار

رئيس مركز القاعية : المملكة العربية السعودية.. 88 عاماً من الخير والنماء
أبرز المواد
 شرطة القصيم تشارك أبناء الوطن مشاعر الفرح والسعادة
أبرز المواد
 المالكي : سفينة إيرانية عسكرية بغطاء تجاري تراقب السفن العابرة من باب المندب
أبرز المواد
 في المطار و قرية المفتاحة .. فنون أبها تحتفل مع الفنانين باليوم الوطني
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحتفل بذكرى اليوم الوطني في 3 مطارات دولية
أبرز المواد
 رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدث أكبر
أبرز المواد
 مشروع قطار الحرمين يعد أضخم مشروعات النقل بالمملكة والأكبر على مستوى الشرق الأوسط
أبرز المواد
 وزير النقل : قطار الحرمين السريع يترجم دور صناعة النقل في دعم رؤية المملكة
أبرز المواد
 التحالف اليمني لرصد الانتهاكات يدعو الى إيجاد آلية تلزم الميليشيا الحوثية باحترام القانون الدولي
أبرز المواد
 محافظ البكيرية بالإنابة والمسؤولين والأهالي يهنئون القيادة ويحتفون بذكرى اليوم الوطني88
أبرز المواد
 وكيل محافظة حقل: تسابق الزمن نحو غدٍ مشرق
أبرز المواد
 العميد الدويش : المؤسس وحد القلوب على التوحيد والوحدة
أبرز المواد
رئيس مركز القاعية : المملكة العربية السعودية.. 88 عاماً من الخير والنماء

رئيس مركز القاعية : المملكة العربية السعودية.. 88 عاماً من الخير والنماء

أبرز المواد
شرطة القصيم تشارك أبناء الوطن مشاعر الفرح والسعادة

شرطة القصيم تشارك أبناء الوطن مشاعر الفرح والسعادة

أبرز المواد
المالكي : سفينة إيرانية عسكرية بغطاء تجاري تراقب السفن العابرة من باب المندب

المالكي : سفينة إيرانية عسكرية بغطاء تجاري تراقب السفن العابرة من باب المندب

أبرز المواد
في المطار و قرية المفتاحة .. فنون أبها تحتفل مع الفنانين باليوم الوطني

في المطار و قرية المفتاحة .. فنون أبها تحتفل مع الفنانين باليوم الوطني

أبرز المواد

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحتفل بذكرى اليوم الوطني في 3 مطارات دولية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحتفل بذكرى اليوم الوطني في 3 مطارات دولية
http://almnatiq.net/?p=635487
المناطق - الرياض

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، احتفالا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، وذلك في كل من مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة، ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام.

وأبرز موظفي الوزارة للقادمين إلى المملكة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، مقدمين لهم الورود والمطبوعات التعريفية مترجمة بعدداً من اللغات احتفاءً باليوم الوطني.

وقال مدير عام الإشراف على توظيف العمالة عبدالعزيز بن محمد  الحربي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج التعريفي باليوم الوطني لكافة القادمون إلى المملكة، مقدما شكره وتقديره إلى جميع القائمين على المطارات المشاركة في هذه الفعالية الإنسانية.

 

روابط ذات صلة

رئيس مركز القاعية : المملكة العربية السعودية.. 88 عاماً من الخير والنماء

رئيس مركز القاعية : المملكة العربية السعودية.. 88 عاماً من الخير والنماء
شرطة القصيم تشارك أبناء الوطن مشاعر الفرح والسعادة

شرطة القصيم تشارك أبناء الوطن مشاعر الفرح والسعادة
المالكي : سفينة إيرانية عسكرية بغطاء تجاري تراقب السفن العابرة من باب المندب

المالكي : سفينة إيرانية عسكرية بغطاء تجاري تراقب السفن العابرة من باب المندب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*