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في المطار و قرية المفتاحة .. فنون أبها تحتفل مع الفنانين باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=635491
المناطق - أبها
شاركت جمعية الثقافة والفنون في أبها في فعاليات الإحتفال باليوم الوطني 88 بجملة من البرامج و المشاركات توزعت في مطار أبها و مقرها في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة
وشملت البرامج في يومها الأول معرضا وطنياً فوتغرافي و تشكيلي في مطار أبها مع تقديم عروض شعبية وطنية في صالة القدوم إضافة للتوقيع على لوحة الإحتفال الرسمية في صالة المغادرة .
و أوضح مدير الجمعية احمد السروي أن هذا العام شهد تعاون وثيق و متميز مع مطار أبها الإقليمي حيث ضمت صالة القدوم معرضا أكثر من 50 فنان و فنانة يحكي قصص وطنية متنوعة في صالة الوصول لإستقبال المسافرين مع عروض لفرقة اللوريت احتفالا باليوم الوطني .
و أشار السروي إلى أنه تم تقديم ثلاثة عروض عرض لفيلم جود والذي أنتجته إثراء و يحكي قصة قديمة للأوقات الحديثة بقاعة العروض السينمائية في مقر الجمعية في أبها بثلاثة عروض بدأت من الساعة 6.30 م و 8.15م و 9.30م.
و دعى السروي الجميع لحضور بقية الفعاليات و التي تشمل عرضاً لفرقة اللوريت في يوم 26 سبتمبر على ان تختتم الفعاليات بأمسية شعرية وطنية يصاحبها عروض شعبية في مسرح الجمعية يوم 28 سبتمبر.

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