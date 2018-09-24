أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك : اليوم الوطني ذكرى محفورة في قلوبنا وذاكرتنا

تبوك - عطاالله العمراني

رفع امين عام جمعية الملك عبد العزيز الخيريه بمنطقة تبوك الدكتور عبدالله بدوي الشريف اسمى عبارات التهاني والتبريكات الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والى ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك حفظهم الله بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني88

‏وقال الدكتور بدوي بهذه المناسبة : أن هذا اليوم مناسبة مميزة محفورة في قلوبنا وذاكرتنا، يتذكر فيه كل مواطن التطور والازدهار والتقدم الذي عاشته مملكتنا الغالية على مدى ٨٨ عام

‏حيث تم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه ، ونحن في هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بما قدمناه من أنجازات وحضارة وشواهد كبيرة راسخة وغدا مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير وتتجسد فيه معاني الوفاء بين شعب وقادته ، متفانين في نهضة هذا الوطن المعطاء

‏داعياً المولى عزوجل أن يحفظ الوطن آمنا مستقرا ، وان يبقى ذخرا للإسلام والمسلمين ، في ظل قيادتنا الرشيده.