وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي ” المباركي “

جازان - فضة آل عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ ، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبو حجر الأسفل التابعة لمحافظة صامطة ، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول حسين مرعي علوان مباركي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير .

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر أسرة وذوي الشهيد من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله ، وعدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المنطقة .