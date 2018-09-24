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وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي ” المباركي “
http://almnatiq.net/?p=635547
جازان - فضة آل عطيف
أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ ، وجموع المصلين  بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبو حجر الأسفل التابعة لمحافظة صامطة ، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول حسين مرعي علوان مباركي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير .
وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر أسرة وذوي الشهيد من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدّى الصلاة مع وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله ، وعدد  من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المنطقة .

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