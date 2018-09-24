هيئة الترفيه تختتم فعالياتها الوطنية في تبوك بحضور تجاوز الـ 28 آلاف زائر

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http://almnatiq.net/?p=635550
المناطق - تبوك
اختتمت الهيئة العامة للترفيه مساء أمس فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة , التي نظمتها بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك , ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة .
واستمتع أكثر من 28 ألف زائر وزائرة من أهالي المنطقة والمقيمين فيها وعلى مدى ثلاثة أيام بالفعاليات التي أعدتها الهيئة وشملت الفنون الشعبية والتشكيلة والبصرية، إضافة إلى عروض اللوحات الفنية على المدرج الروماني،علاوة على العروض الداخلية لفعاليات موجهة للشباب والعائلات على حدٍ سواء.
كما شهدت ساحة المركز العديد من اللوحات الفنية التي رسمها أبناء وبنات المنطقة تعبيرا عن حبهم للوطن، وجمعت ما بين مراحل التاريخ الحضاري لمناطق المملكة، كما حضر طلاب كليات الهندسة والحاسب الآلي بجامعة تبوك بجملة من المشاريع الهندسية التي لاقت إعجاب وإشادة الزوار لما حملته من ابتكارات ميكانيكية وحوسبية قدموها كهدية للوطن في ذكراه الثامنة والثمانين، وزادت الهيئة في تنظيمها لهذا الكرنفال إقامة منطقة للفن التشكيلي والفوتوغرافي بلوحات مميزة وحرف يدوية لأشهر بالإضافة إلى إقامة أنشطة تفاعلية وعروض حية ومسابقات ممتعة للأطفال, وتخصيص منطقة للألعاب الرياضية تناسبت جميع أفراد الأسرة الواحدة .
من جهة أخرى زينت الألعاب النارية في ذات المساء سماء تبوك التي أختتمت حفلاتها الخاصة باليوم الوطني الـ 88 , بمتنزه الأمير فهد بن سلطان الذي شهد توافد الكثير من الأسر لمشاهدة الألعاب النارية وسط تنظيم وخدمي عالي.

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