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سياحة تبوك تختتم برامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88

سياحة تبوك تختتم برامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=635553
المناطق - تبوك
اختتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمس فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة, التي نظمتها في عدد من المواقع الأثرية والسياحية في كل من مقر المتحف الإقليمي بتبوك, ومواقع مختلفة وأثرية, إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات في جميع مدن ومحافظات منطقة تبوك.
وتضمنت الفعاليات روزنامة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة لجميع فئات المجتمع، التي تُبرز أهمية التراث الوطني ونشر مفاهيم التثقيف والعادات الاجتماعية ونتاج الأسر المنتجة والموروث الشعبي وقيمته وأصالته، إضافة إلى العروض التراثية والشعبية والحرف والصناعات اليدوية والأكلات الشعبية.
وقال مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: إن فرع الهيئة بالمنطقة حرص على فتح المواقع ذات القيمة الأثرية أمام الجميع للتعريف بأهمية هذه المواقع التاريخية التي تقف شاهدة على وحدة وطن امدت لـ 88 عاماً, مشيراً إلى أن المتحف الإقليمي ضم العديد من الفعاليات التي تمثلت في العروض المتحفية لسكة القطار, إضافة إلى فعاليات المسرح والحرفيين والأسر المنتجة, وعمل جولات سياحية داخل مدينة تبوك بالباص المكشوف الذي صمم خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية, مشيراً إلى أن الفعاليات استمرت لمدة ثلاثة أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة تخللتها العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة، سائلاً الله أن يعيد الأفراح على المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم أعواماً واعواما, وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

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