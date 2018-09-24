آل الشيخ: إلى متى الصمت عن فضائح ملف قطر

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أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن ملف كأس العالم في قطر يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات، التي يتم الصمت عنها، مشيراً إلى أن هذا الصمت سيستمر إلى متى؟.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”ملف كأس العالم في قطر يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات.. إلى متى الصمت؟”.

ويضيق الخناق على قطر، يوماً بعد يوم بعد الاتهامات الموجهة إليها بالحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التى يتعرض لها العمال هناك، وبعض الملفات الأخرى المتعلقة بتنظيم البطولة، وهو الأمر الذى يراه المراقبون يستدعى تدخلاً عاجلاً من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” لسحب تنظيم الحدث الرياضى الأول فى العالم.

ويعيش العمال المشاركون فى تشييد المنشآت الرياضية المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، الأمر الذى دفع المنظمات الحقوقية لتوجيه انتقادات عنيفة إلى قطر، بسبب سوء المعاملة التى يحظى بها العمال هناك.

وشهدت قطر، على مدار السنوات الأخيرة، العديد من حالات الوفاة بين العمال للعديد من الأسباب، فى الوقت الذى تواجه فيه قطر ضغوطاً من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة من أجل تحسين أوضاع هؤلاء العمال القادمين من دول جنوب شرق آسيا.