احدث الأخبار

الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتعاون مع المجاهدين يشاركون أهالي تيماء احتفالهم باليوم الوطني
منطقة تبوك
 بمسيرة وطنية ومسابقات وأوبريت “دام عزك يا وطن “.. الشبحة تتألق في يوم الوطن
منطقة تبوك
 القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88
أبرز المواد
 “وزير التجارة”: إطلاق كود البناء السعودي علامة فارقة تحقق التنمية المستدامة وتعزز من جودة المباني
أبرز المواد
 3 آلاف شاب سعودي لتشغيل 35 قطارًا سريعًا في مشروع قطار الحرمين
أبرز المواد
 آل الشيخ: إلى متى الصمت عن فضائح ملف قطر
أبرز المواد
 الالعاب النارية تضيء سماء مدينة تبوك
أبرز المواد
 سياحة تبوك تختتم برامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تختتم فعالياتها الوطنية في تبوك بحضور تجاوز الـ 28 آلاف زائر
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي ” المباركي “
أبرز المواد
 أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك : اليوم الوطني ذكرى محفورة في قلوبنا وذاكرتنا
أبرز المواد
 رئيس بلدية محافظة تيماء : في اليوم الوطني تسجل الأقلام فخرها واعتزازها بالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة
أبرز المواد
الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتعاون مع المجاهدين يشاركون أهالي تيماء احتفالهم باليوم الوطني

الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتعاون مع المجاهدين يشاركون أهالي تيماء احتفالهم باليوم الوطني

منطقة تبوك
بمسيرة وطنية ومسابقات وأوبريت “دام عزك يا وطن “.. الشبحة تتألق في يوم الوطن

بمسيرة وطنية ومسابقات وأوبريت “دام عزك يا وطن “.. الشبحة تتألق في يوم الوطن

منطقة تبوك
القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88

القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88

أبرز المواد
“وزير التجارة”: إطلاق كود البناء السعودي علامة فارقة تحقق التنمية المستدامة وتعزز من جودة المباني

“وزير التجارة”: إطلاق كود البناء السعودي علامة فارقة تحقق التنمية المستدامة وتعزز من جودة المباني

أبرز المواد

آل الشيخ: إلى متى الصمت عن فضائح ملف قطر

آل الشيخ: إلى متى الصمت عن فضائح ملف قطر
http://almnatiq.net/?p=635559
المناطق - متابعات

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن ملف كأس العالم في قطر يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات، التي يتم الصمت عنها، مشيراً إلى أن هذا الصمت سيستمر إلى متى؟.
وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”ملف كأس العالم في قطر يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات.. إلى متى الصمت؟”.
ويضيق الخناق على قطر، يوماً بعد يوم بعد الاتهامات الموجهة إليها بالحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التى يتعرض لها العمال هناك، وبعض الملفات الأخرى المتعلقة بتنظيم البطولة، وهو الأمر الذى يراه المراقبون يستدعى تدخلاً عاجلاً من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” لسحب تنظيم الحدث الرياضى الأول فى العالم.
ويعيش العمال المشاركون فى تشييد المنشآت الرياضية المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، الأمر الذى دفع المنظمات الحقوقية لتوجيه انتقادات عنيفة إلى قطر، بسبب سوء المعاملة التى يحظى بها العمال هناك.
وشهدت قطر، على مدار السنوات الأخيرة، العديد من حالات الوفاة بين العمال للعديد من الأسباب، فى الوقت الذى تواجه فيه قطر ضغوطاً من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة من أجل تحسين أوضاع هؤلاء العمال القادمين من دول جنوب شرق آسيا.

روابط ذات صلة

القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88

القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88
“وزير التجارة”: إطلاق كود البناء السعودي علامة فارقة تحقق التنمية المستدامة وتعزز من جودة المباني

“وزير التجارة”: إطلاق كود البناء السعودي علامة فارقة تحقق التنمية المستدامة وتعزز من جودة المباني
3 آلاف شاب سعودي لتشغيل 35 قطارًا سريعًا في مشروع قطار الحرمين

3 آلاف شاب سعودي لتشغيل 35 قطارًا سريعًا في مشروع قطار الحرمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*