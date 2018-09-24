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القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88

القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=635569
المناطق - واس

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية , اليوم الاثنين , عرضاً جوياً في سماء العاصمة الرياض , وذلك احتفالاً باليوم الوطني 88.

وشاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو و f15s و f15c وطائرة (MRTT)التي تم تجهيزها وطلاؤها باللون الأخضر وشعارات المملكة العربية السعودية خصيصاً لهذه المناسبة.

ومن المنتظر أن ينتقل هذا العرض يوم غدٍ الثلاثاء الساعة 1645 إلى المنطقة الشرقية حيث ستشاهد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين في كل من : مركز إثراء ، شاطئ نصف القمر ، العقير ، كورنيش الخبر ، جسر الملك فهد ، جزيرة المرجان ، الفناتير.

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