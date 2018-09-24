بمسيرة وطنية ومسابقات وأوبريت “دام عزك يا وطن “.. الشبحة تتألق في يوم الوطن

المناطق- أملج - فايز السميري:

احتفل أهالي مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج أمس باليوم الوطني الـ 88 للمملكة, بحضور وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني ورئيس بلدية الشبحة المهندس أحمد عبيدالله البلوي ومدير مرور المحافظة الملازم أول محمد سليمان الجهني ورئيس مركز الشبحة محمد صميط الجهني وعدد كبير من أهالي المركز والمراكز المجاورة , وذلك بحديقة الاحتفالات العامة بمركز الشبحة .

وبدأت فعاليات الاحتفال عصراً ، بمسيرة وطنية إنطلقت من وسط مركز الشبحة بمشاركة الإدارات الحكومية فرسان الشبحة على الخيول العربية الأصيلة مرددين الاهازيج الوطنية ، وكان في استقبال المشاركين في المسيرة ضيافة على طريقة أهالي مركز الشبحة بالتمر والسمن والقهوة العربية ، كما قدمت العديد من الفقرات بعد صلاة المغرب على مسرح الاحتفال المسرحية كفقرة لمحات من الماضي مع كبار السن في المنطقة والمسابقات المتنوعة التي رصدت لها العديد من الجوائز والهدايا للكبار مما أدخل البهجة والسرور في نفوس الحضور .

وبعدصلاة العشاء بدء الحفل الخطابي الذي نظمته لجنة التنمية السياحية الفرعية بالشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الأهالي ألقاها عبدالرحمن سالم الحبيشي، عبر خلالها عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم ورعاية واهتمام لمركز الشبحة.

ورفع رافعاً أجمل عبارات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة تبوك والأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل .

عقب ذلك توالت فقرات الحفل من كلمات وقصائد وشيلات وطنية, واختتمت فقرات الحفل بأوبريت “دام عزك يا وطن ” الذي شارك فيه الحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة .

