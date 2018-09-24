نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام

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اطلع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل علی احتفالات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في حديقة السلام رافقه وكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي وكان في استقبال سموه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الذي ثمن علی زيارة سموه الكريم مؤكدا أن الدعم والتحفيز والتشجيع الدائم هو هاجس سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وأن هذه الزيارة تاتي تتويج للنجاحات التي تحققت خلال فعاليات أبناء وبنات الوطن التي تشرف فرع الوزارة بالمنطقة بتنظيمها والاشراف عليها بالتنسيق مع لجنة فعاليات اليوم الوطني بالمنطقة والتعاون مع أمانة المنطقة

ثم القى مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل المشرف العام علی احتفالات اليوم الوطني فهد الثنيان كلمة أوضح أن انشطة وفعاليات اليوم الوطني متنوعة وبمشاركة مختلف فئات المجتمع والاقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات جعلنا نتكاتف من مسئوليتنا للاستمرار بهذا التميز وهذا النجاح الذي تحقق ولله الحمد .

ثم شاهد سموه فقرة من أوبريت وطني عالي السحاب الذي حاز علی الاشادة والابداع ..

ثم استقبل سموه عدد من منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

ثم قام نائب أمير منطقة حائل ومرافقيه بجولة على الاركنة المشاركة التي تمثل فروع الوزارة والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والاهلية ولجان التنمية والجهات ذات العلاقة ثم زار اجنحة الأسر المنتجة وخيمة الضيافة .

وقبل مغادرة سموه قدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة هدية تذكارية ابتهاجا بهذه المناسبة الكريمة .