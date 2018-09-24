الأمير فيصل بن سلمان زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة تحمل في طياتها بشائر الخير والعطاء

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أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة عن اعتزازه البالغ بالزيارة الميمونة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى المدينة المنورة , ورحب سموه باسمه وأهالي منطقة المدينة المنورة بمقدم الملك في هذه الزيارة الكريمة والتي تأتي امتدادا لزياراته السابقة – حفظه الله – والتي دائماً ما تحمل في طياتها بشائر الخير والعطاء وتصب في رفعة هذا الوطن المعطاء , وتلبي متطلبات التنمية والرخاء , وتأتي هذه الزيارة الميمونة والوطن مازال يحتفي بيوم توحيده المجيد لتجتمع فرحة الوطن بفرحة زيارته ولقاءه – حفظه الله – .

وقال سموه أن المدينة المنورة شهدت وتشهد ولله الحمد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – العديد من مشاريع التنمية في شتى المجالات . والتي تهدف لخدمة وراحة المواطنين وزوار مدينة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه , وهو ما يجسد الاهتمام والعناية التي توليه هذه الدولة المباركة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وأبناءه الملوك– رحمهم الله – وحتى العهد الحاضر الزاهر الذي ينعم بالكثير من الشواهد التي تؤكد استمرار هذه البلاد في البناء والتطور في إطار الحفاظ على مكتسبات هذه الدولة وتمسكها بالشريعة الإسلامية بوصفها هوية البلاد وعنوان تراثها كونها مهبط الوحي ومنطلق الرسالة .

وقال سموه : أن هذه الزيارة تحمل بشائر الخير والأفاق الرحبة لمستقبل طيبة الطيبة لخدمة أهلها و زائريها .

ودعا سموه المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وان يمده بعونه وتوفيقه لخدمة شعبه وأمته , وأن يسبغ على بلادنا مزيداً من نعم الأمن والأمان والاستقرار .