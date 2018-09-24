خالد بن سلمان ينشر فيديو نادراً للملك سلمان و هو طفل بصحبة المؤسس

المناطق - الرياض

نشر سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان فيديو نادر على موقع تويتر، يظهر فيه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جانب الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.

وكتب خالد بن سلمان، ، على حسابه : “كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن — طيب الله ثراه — في حج عام 1357 حيث يظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين وهو الطفل الذي بجانبه “رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده إلى أعلى مصاف المجد والرفعة”.

كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه- في حج عام ١٣٥٧ ويظهر فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه، رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده الى أعلى مصاف المجد والرفعة. pic.twitter.com/7htbrSUCBJ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وجاء نشر الفيديو متزامناً مع مناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.