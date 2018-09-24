احدث الأخبار

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر
أبرز المواد
 بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة
أبرز المواد
 ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة
أبرز المواد
 الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل
أبرز المواد
 أمر ملكي بالموافقة على منح 189 من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية في غزة
أبرز المواد
 الغرف السعودية والمصرية يعززان الشراكات للنفاذ للأسواق الأفريقية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان ينشر فيديو نادراً للملك سلمان و هو طفل بصحبة المؤسس
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة تحمل في طياتها بشائر الخير والعطاء
منطقة المدينة المنورة
 مدير جوازات تبوك يقلد الجعيد رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام
منطقة حائل
 بتنظيم فنون المدينة مسيرة وطن88 الأكبر من نوعها على مستوى المملكة
منطقة المدينة المنورة
بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر

أبرز المواد
بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

أبرز المواد
ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

أبرز المواد
الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

أبرز المواد

الغرف السعودية والمصرية يعززان الشراكات للنفاذ للأسواق الأفريقية

الغرف السعودية والمصرية يعززان الشراكات للنفاذ للأسواق الأفريقية
http://almnatiq.net/?p=635617
المناطق - واس

عقد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري أمس الاول جلسة مناقشات بالعاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية أحمد الوكيل والأمين العام للاتحاد الدكتور علاء عز، لرسم خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين الجانبين بما يعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أنه تم مناقشة أفاق ومجالات التعاون بين المجلس واتحاد الغرف المصرية لتشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة فرص الشراكات التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي المصري، لاسيما في ضوء الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المصري وحرص الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين السعوديين خاصة بعد الخطوات التي قامت بها لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وكشف العبيدي عن ان الجانبين اتفقا على استهداف عدد من الأسواق الأفريقية الواعدة من خلال شراكات سعودية مصرية للاستثمار في تلك الأسواق خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تشكل أولوية في اجندة التعاون بين قطاع الاعمال في كلا البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومصر لما يلعبه من دور في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب.
وأضاف العبيدي ان الاجتماع شهد كذلك مناقشات حول ضرورة تفعيل دور الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة من خلال الاتحاد العام للغرف العربية نظراً لأهمية دورها في خدمة قضايا التعاون الاقتصادي العربي العالمي وتنمية التواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بملف العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية من خلال مجلس الأعمال السعودي المصري مدفوعاً بتوجهات قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية العمل المشترك خلال الفترة المقبلة بين المجلس واتحاد الغرف المصرية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح أن المناقشات بين الجانبين كانت مثمرة وأن توصياتها ستشكل بإذن الله قوة دفع جديدة في مسار العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي المصري .

روابط ذات صلة

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر
بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة
ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*