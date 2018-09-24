احدث الأخبار

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر
أبرز المواد
 بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة
أبرز المواد
 ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة
أبرز المواد
 الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل
أبرز المواد
 أمر ملكي بالموافقة على منح 189 من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية في غزة
أبرز المواد
 الغرف السعودية والمصرية يعززان الشراكات للنفاذ للأسواق الأفريقية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان ينشر فيديو نادراً للملك سلمان و هو طفل بصحبة المؤسس
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلمان زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة تحمل في طياتها بشائر الخير والعطاء
منطقة المدينة المنورة
 مدير جوازات تبوك يقلد الجعيد رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام
منطقة حائل
 بتنظيم فنون المدينة مسيرة وطن88 الأكبر من نوعها على مستوى المملكة
منطقة المدينة المنورة
بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر

أبرز المواد
بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

أبرز المواد
ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

أبرز المواد
الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

أبرز المواد

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية في غزة

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية في غزة
http://almnatiq.net/?p=635621
المناطق - وكالات

لقي شاب فلسطيني مصرعه، مساء الاثنين، وأصيب العشرات في التظاهرة السلمية على الحدود الشمالية لقطاع غزة حيث انطلقت مراكب كسر الحصار من ميناء غزة باتجاه شاطئ “زكيم”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 50 مواطنا أصيبوا بنيران القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وأضافت أن عددا من الشبان تمكنوا من رفع العلم الفلسطيني عدة مرات على السياج الحدودي البحري عند “زكيم”، كما تمكن الشبان من فتح نقاط تظاهر جديدة على السياج البحري وأشعلوا عشرات الإطارات المطاطية داخل البحر، فيما تواصل بحرية الاحتلال إطلاق النار وقنابل الغاز بشكل كثيف تجاه المتظاهرين وقوارب كسر الحصار.

وبدأ المتظاهرون بالتوافد إلى الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة للمشاركة في دعم المسير البحري التاسع الذي انطلق من ميناء غزة.

وأفادت وكالة “معا” بأن البحرية الإسرائيلية بدأت باعتراض المسير البحري الذي انطلق من ميناء غزة باتجاه شاطئ شمال القطاع.

هذا ودعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، العالم أن يتحرك لإنقاذ قطاع غزة قبل أن تنفجر مليونا قنبلة موقوتة في وجه إسرائيل.

وقالت الهيئة إن حراك الشعب متدرج ومتدحرج ولن يلتفت إلى أية محاولات سياسية لا تقدم مسبقا إجراءات فعلية لكسر الحصار.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الاثنين، بأن متظاهرين أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة على حدود غزة.

روابط ذات صلة

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر

بوتن يقلق نتانياهو بتكذيب رواية إسرائيل.. وواشنطن تحذر
بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة
ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*