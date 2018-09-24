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الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

أبرز المواد

الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الفتح في الوقت القاتل
http://almnatiq.net/?p=635626
المناطق - الرياض

اقتنص فريق الهلال ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه الفتح 3 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم هذا الموسم.

تقدم الفتح بهدف سجله عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة 44 من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل بافيتيمبي جوميس للهلال في الدقيقة 59 ثم أضاف كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 62 قبل أن يسجل الوسلاتي الهدف الثاني له وللفتح في الدقيقة 68 . ثم سجل جيلمين ريفاس هدف الفوز للهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وأهدر جوميس ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 75.

ورفع الهلال بالفوز اليوم رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

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