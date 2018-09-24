ثورة علمية.. رجل مشلول يمشي مجدداً بفضل جراحة مبتكرة

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http://almnatiq.net/?p=635635
المناطق - الرياض

استعاد شاب أميركي يعاني شللا سفليا تاما منذ تعرضه لحادثة قبل خمس سنوات، القدرة على المشي بفضل قطب كهربائي زُرع في عموده الفقري، على ما أظهرت دراسة حديثة نشرتها، الاثنين، مجلة “نيتشر ميديسين”.

هذا الشاب أصيب بالشلل بعد حادثة على زلاقة جليد آلية ألحقت أذى كبيرا بعموده الفقري في وسط الظهر، ما تسبب له بعجز تام عن المشي وفقدان للإحساس في النصف الأسفل من الجسم.

وفي إطار هذه الدراسة التي انطلقت في 2016 بعد ثلاث سنوات من الحادثة، زرع جراحون في مستشفى “مايو كلينيك” في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأميركية، قطبا كهربائيا في حيز العمود الفقري الواقع في الجزء الخارجي من القناة النخاعية تحت منطقة الإصابة. وقد كان هذا القطب الكهربائي المربوط بجهاز ناظم مزروع في البطن متصلا لاسلكيا بجهاز تحكم خارجي.

وقد تابع هذا الشاب البالغ حاليا 29 عاما، جلسات تحفيز كهربائي وتمارين جسدية على مدى 43 أسبوعا.

وفي غضون أسبوعين، بات في استطاعته أن يغتسل ويخطو خطوات بالاستعانة بأداة مساعدة على المشي تحت تأثير التحفيز الكهربائي.

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