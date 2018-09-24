بولتون: العقوبات عرقلت تمدد إيران في المنطقة

المناطق - وكالات

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم الأحد إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران عرقلت استمرار تمدد نظام طهران الإقليمي وفرض إرادته على دول المنطقة.

وقال بولتون في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” “نعتقد أن هذه العقوبات الجديدة القادمة سيكون لها تأثير اقتصادي وسياسي كبير داخل البلاد”.

وأشاد بقرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني قائلا: “لقد كان لقرار الرئيس الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني تأثير عميق على إيران والمنطقة ككل”.

ورأى بولتون أنه “مع فرض عقوبات أقوى في نوفمبر المقبل، نعتقد أننا قد عطلنا جهود الإيرانيين لفرض إرادتهم على الدول المجاورة”.

وهددت إدارة #ترمب الكيانات والدول بعواقب وخيمة إذا لم تقم بخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر بحلول 4 نوفمبر.

وحذر بولتون إيران من مغبة الاستمرار بسياساتها، قائلا: “نريد تغييرات هائلة في سلوك النظام في إيران. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يواجهون المزيد من العواقب لأننا سنجد المزيد من العقوبات لفرضها وطرق أخرى لوضع أقصى قدر من الضغط عليها”.

وتأتي هذه التحذيرات عقب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول استبعاد حدوث لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أعلنت نيكي هيلي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن ترمب لا يرفض لقاء الرئيس الإيراني إذا طلب الأخير ذلك.