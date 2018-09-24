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أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88

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اليوم الوطني السعودي يشهد إقامة “مسيرة وطن”

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هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88

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مركز السعيرة يكتسى باللون الأخضر احتفالآ بيوم الوطن الغالي

مركز السعيرة يكتسى باللون الأخضر احتفالآ بيوم الوطن الغالي
http://almnatiq.net/?p=635654
المناطق - عادل الزهراني

تقدم رئيس مركز السعيرة الشيخ مشعل بن بدر الفغم ومديرو القطاعات الحكومية مسيرة الوطن إحتفالآ باليوم الوطني ومرور 88 عاما على تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وشملت المسيرة الوطنية الخيول العربية والإبل التي جالت وسط المدينة بكل تنظيم وأحترافية فيما توشحت المركبات والميادين والطرقات بالصور والأعلام واللوحات الوطنية التي تعبر عن الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وتهدف المسيرة التي شاركت بها جميع القطاعات والدوائر الحكومية بالسعيرة إلى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة من خلال مشاركة الجميع والمواطنين المعبرين عن حبهم وولائهم للوطن وقيادته الحكيمة‪ بكل أخلاص وأنتماء‬
وشملت فعاليات اليوم الوطني على فقرات متنوعة حيث تم توزيع أعلام الوطن وصور القيادة الحكيمة على المسافرين والأهالي وسط فرحة عارمة ومسابقات متنوعة للأطفال وملعب صابوني كما أتيحت فرصة لمشاركة الأسر المنتجة بحديقة الياسمين المعده للأحتفال وسط أناشيد الفرح بيوم المجد والعزه لوطن شامخ أبى تحت رأية التوحيد وقيادة حكيمة .

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