الخيول العربية والسيارات التراثية تجذب أنظار المواطنين بيوم الوطن 88 بالأرطاوية

المناطق - عادل الزهراني

رعى رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير بن سلطان الدويش وسعادة مدير شرطة الأرطاوية العقيد بطيحان القحطاني ورئيس بلدية الأرطاوية المهندس عبدالرحمن الصالح أحتفالات الأرطاوبة باليوم الوطني الـ88 في حديقة البلدية والذي تم تنظيمها من قبل بلدية الأرطاوية وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى و بحضور مديري الدوائر الحكومية وجمع من الأهالي وقد بدأ الأحتفال بمسيرة وطنية تقدمتها الخيول العربية والسيارات التراثية والتي جالت وسط المدينة بكل تنظيم وأحترافية وصول لمقر الأحتفال المعد بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة فيما تنوعت الأحتفالات

بعدد من الألعاب والمسابقات الترفيهية تخللها توزيع الجوائز على المتسابقين بالإضافة إلى فقرات أنشاد بمشاركة من طلاب ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقيادة القائد ذيب المطيري ومشاركة الأطفال برقص على خشبة المسرح وتحت أنشيد الوطن الحماسية فيما بدأ الحفل بالسلام الملكي وهنأ سعادة رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير الدويش القيادة وأبناء الشعب كافة بهذه المناسبة السعيدة التي تعيد ذكريات مؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه -حين وحد البلاد بعد الشتات والفرقة على منهج الإسلام ثم قام أبناؤه البررة من بعده بالنهوض بهذه البلاد في شتى المجالات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تطور وازدهار ونمو وأشاد بالجهود التي يقوم بها جنودنا البواسل على حدودنا الجنوبية ودعا الله أن يحفظهم ويسدد رميهم وينصرهم على عدوهم، سائلا الله أن يحفظ هذا الوطن من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يحفظ قائد نهضتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الآمين كما بارك وهنئ رئيس بلدية الأرطاوية المهندس عبدالرحمن الصالح القيادة الحكيمة بمرور 88 عاما من الأمن والأمان والعطاء والرخاء والأستقرار ودعا أن يحفظ الله قائد هذا الوطن الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد من كل سوء ورفع مدير الشرطة العقيد بطيحان القحطاني خالص التهائي والتبريكات وعظيم الأمتنان لخادم الحرمين الشريفين وسموو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الشامخ لمملكتنا الغالية وأن يحفظها من كيد الكايدين وأن ينصر جنودنا البواسل على كل عدو ويمكنهم من النصر بعد ذلك تفضل الدويش بقص شريط لوحة جنودنا البواسل وسجل خلالها كلمة حب وولاء للوطن وجنوده المرابطين تبعه بعد ذلك الجميع وهاب بجهود الجميع وتظافرهم على نجاح الأحتفال بيوم الوطن 88 شاكرا ومهنيئا جميع من كان خلف هذا النجاح والتميز الغير مستغرب على أبناء الوطن المخلصين بالأرطاوية وجميع القطاعات المشاركة بمسيرة الأمجاد .