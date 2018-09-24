حوطة بني تميم تحتفل باليوم الوطني 88 بفعاليات مختلفة

المناطق -أشرف العصيمي

برعاية وحضور محافظ حوطة بني تميم الأستاذ عامر بن محمد العجمي احتفلت بلدية حوطة بني تميم باليوم الوطني 88 للمملكة بعدد من الفعاليات المنوعة، وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة،لتجسيد الذكرى العزيزة لهذا الكيان الغالي الذي أسسه تحت راية التوحيد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وسط حضور جماهيري كبير و حضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية ، أنطلق الحفل بمسيرة الخيالة حاملين ومتوشحين بأعلام الوطن، ثم عزف السلام الملكي,بعدها بدأ الحفل الذي تضمن كلمة لسعادة محافظ حوطة بني تميم الأستاذ عامر العجمي رفع خلالها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. تلاها كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي الأستاذ زيد بن محمد التمامي

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العرضة النجدية ، و فقرات شعرية وطنية بالإضافة إلى أوبريت وطني وعرض مرئي كما تضمن الحفل إطلاق أكثر من 2000 بالون لتزّين سماء المحافظة على أنغام الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، وفِي نهاية الإحتفال اضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة على أنغام “عاش سلمان” احتفاءً باليوم الوطني الـ 88 . كما وزعت بلدية حوطة بني تميم على الجمهور أكثر من 2000 هديه مقدمة من أمانة الرياض و 2000 علم على الحضور للتفاعل مع الاحتفالية .

كما استعدت بلدية محافظة حوطة بني تميم لإستقبال اليوم الوطنى 88 بتزيين مبنى البلدية بصور ولاة الأمر الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وعلم المملكة بمساحة 300 متر مربع، كما أنارت الشوارع الرئيسيّة والاماكن العامة والطرقات باللون الأخضر ، وزينت الأعمدة والمباني بالأعلام والإنارة التجميلية وأضاءة المعالم الرئيسيّة والميادين بالمحافظة بـ 3500 كشاف “ليد” باللون الأخضر.

كما قامت البلدية بتركيب 480 علم للمملكة في أنحاء المحافظة وتركيب عدد 70 مجسم جمالي، إضافة إلى 100 شجره مضيئه باللون الاخضر والابيض، كما تم الانتهاء من تركيب 80 لوحة تتضمن عبارات وطنية وتهنئة بهذه المناسبة و 20 لوحات كبيرة في الميادين تحمل صور الملك وولي العهد.

وبهذه المناسبة رفع رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وللشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأضاف القحطاني : أن البلدية بدأت الإستعدادات لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا منذ وقت مبكر لإبراز ما تحقق من تطور شامل في الوطن والإحتفال بالإنجازات التي تحققت عبر سنوات من العطاء، وما وصلت إليه المملكة منذ توحيدها حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.

وأضاف القحطاني : حرصنا على تقديم فعاليات تعزز الروح الوطنية والانتماء لهذا الوطن العظيم من خلال إظهار إنجازات الوطن وتاريخه.