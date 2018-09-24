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بلدية محافظة الخرج الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد

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أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88

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هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88

هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88

منطقة الباحة

سياحة الباحة تنظم ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الوطني بعد غداً الاربعاء

سياحة الباحة تنظم ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الوطني بعد غداً الاربعاء
http://almnatiq.net/?p=635670
المناطق-الباحة

ينظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بعد غداً الأربعاء ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الوطني وذلك عن الوطن وفرص العمل السياحية لأبنائه بمقر المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة
وأعلن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري ان الورشة تقام ضمن فعاليات اليوم الوطني والتي ينفذها مركز “تكامل” احتفالاً باليوم الوطني وأشار الشهري الى انه تم اقامة العديد من الورش والبرامج التطويرية والتأهيلية خلال هذا العام والتي سوف تسهم في تأهيل وتطوير قدرات العاملين والراغبين في العمل بالقطاع السياحي وتوعيتهم بالإضافة إلى تأهيل المرخصين في القطاعات السياحية

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