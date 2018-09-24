احدث الأخبار

بلدية محافظة الخرج الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد
منطقة الرياض
 أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88
المنطقة الشرقية
 اليوم الوطني السعودي يشهد إقامة “مسيرة وطن”
محليات
 هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88
منطقة الباحة
 129 دولة تشارك في خطة ترامب ضد المخدرات
أبرز المواد
 شبهات الفساد تفضح ملف كأس العالم في قطر.. فإلى متى يستمر صمت العالم؟
أبرز المواد
 النصر يحقق فوزا صعبا على التعاون ويواصل مطاردة الصدارة
أبرز المواد
 الحوثيون يقتحمون مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحديدة ويتحصنون بها
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة يوم غد
منوعات
 سياحة الباحة تنظم ورشة تدريبية بمناسبة اليوم الوطني بعد غداً الاربعاء
منطقة الباحة
 رئيس الهلال يمنح 10 ألف ريال مكافأة لكل لاعب بعد فوز الفريق على الفتح
أبرز المواد
 حوطة بني تميم تحتفل باليوم الوطني 88 بفعاليات مختلفة
منطقة الرياض
بلدية محافظة الخرج الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد

بلدية محافظة الخرج الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد

منطقة الرياض
أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88

أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88

المنطقة الشرقية
اليوم الوطني السعودي يشهد إقامة “مسيرة وطن”

اليوم الوطني السعودي يشهد إقامة “مسيرة وطن”

محليات
هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88

هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88

منطقة الباحة

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة يوم غد

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة يوم غد
http://almnatiq.net/?p=635673
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ يتشرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غد بغسل الكعبة المشرفة من الداخل وتدليك حيطانها بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد.
ويشارك سمو أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعدد من الوزراء والعلماء وسدنة بيت الله الحرام، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس: إن أهمية غسل الكعبة تنبثق من مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة في نفوس المسلمين، ومن اهتمام القيادة الخاص بهما، وبكل ما يتعلق بالحرمين الشريفين، وما يولونه من الاهتمام بهما والرعاية والحرص والعناية، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.
وأضاف أن ما جاءت به السُنة الغرّاء بتطبيق هذا النهج الرباني، حيث كان الاهتمام بغسل الكعبة سنة نبوية، وسيرة مصطفوية، فعلها رسول الله يوم فتح مكة المكرمة حينما دخل مع أصحابه الكعبة، وغسلها تطهيرا لها، معنويا، وحسيا، كما نقلت ذلك كتب الحديث والأثر، والتاريخ والسيّر، كما سار على هذه السنة النبوية الصحابة والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ، فلم تزل الكعبة والمسجد الحرام عموما محل عنايتهم واهتمامهم حتى منّ الله على هذه البلاد بالإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – فأولى البيت العتيق عناية ورعاية فائقتين وتشرّف – رحمه الله – بغسل الكعبة المشرفة مرارا ولم يزل هذا الأمر الجليل محل اهتمام ولاة الأمر في هذه الدولة من بعده.
وأكد السديس أن الرئاسة تجهز كميات كبيرة من ماء زمزم الممزوج بماء الورد وطيب العود وأنواع متعددة من أفخر الطيب وأزكاه وأشذاه وجميع مستلزمات الغسل لتخرج هذه المناسبة بالصورة اللائقة والأنموذج المشرق لهذه الدولة وقيادتها.

روابط ذات صلة

رئيس النصر يهاجم الناقل التليفزيوني بسبب تجاهله وإخفاء جمال “المدرجات”

رئيس النصر يهاجم الناقل التليفزيوني بسبب تجاهله وإخفاء جمال “المدرجات”
سقف مستشفى يقطر عسلا.. وفيديو يرصد “السبب المدهش”

سقف مستشفى يقطر عسلا.. وفيديو يرصد “السبب المدهش”
لماذا يجب عليك الانتظام في مواعيد النوم ؟

لماذا يجب عليك الانتظام في مواعيد النوم ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*