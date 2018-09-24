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الحوثيون يقتحمون مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحديدة ويتحصنون بها

الحوثيون يقتحمون مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحديدة ويتحصنون بها
سبق للحوثيين أن هاجموا مخازن برنامج الغذاء العالمي
http://almnatiq.net/?p=635676
المناطق - وكالات

اقتحمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحمادي في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، أن المتمردين اقتحموا المكاتب الإدارية للبرنامج، وأجروا عمليات تفتيش للملفات والمحتويات، وفصلوا كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع.

وأجبر عناصر الميليشيا الانقلابية، الحراسات الأمنية التابعة للبرنامج، على فتح البوابة الشمالية للموقع بصفة دائمة، لاتخاذ المكان ثكنة حرب، وكملجأ لمقاتلي الميليشيا الإيرانية، تفاديا لاستهداف تحركاتهم من قبل قوات التحالف.

وسبق للانقلابيين اقتحام الموقع في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، بحسب ما أكدته مصادر محلية، بعد فرارهم من مواجهات مع الجيش الوطني، كما قصفت مليشيا الحوثي، شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أواخر شهر أغسطس الفائت.

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