النصر يحقق فوزا صعبا على التعاون ويواصل مطاردة الصدارة

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حقق النصر اليوم الاثنين فوزًا صعبا على حساب ضيفه التعاون بهدف نظيف سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 75 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويطمح النصر في إحكام قبضته على المركز الثاني، ومحاصرة الهلال في صدارة الترتيب، بعدما نجح في تخطي عقبة أُحد في مواجهة الافتتاح، وانتصر بهدف أمرابط في الوقت بدل الضائع، وعاد ليتخطى الفيصلي في مواجهة مثيرة، ولكنه لم يجد أدنى صعوبة في الانتصار على القادسية في المواجهة الأخيرة، محققًا العلامة الكاملة من المباريات الثلاث.