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هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88

هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88
http://almnatiq.net/?p=635699
المناطق-الباحة

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، وذلك بمنتزه غابة رغدان بمدينة الباحة
واوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان الهلال الاحمر شارك بفرق إسعافيه و فرق التطوع بقيادة ميدانية من مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية عبدالله شرف الزهراني وتمركزت الفرق الاسعافية بمواقع مختلفه وفرق التطوع ضمت متطوعين ومتطوعات وتوزيعهم كنقاط اسعافية وعناية تحسباً لاي طاري او حاله اسعافيه تحتاج تدخل اسعافي من يوم الجمعة الماضي الى مساء هذا اليوم الاثنين
من جهة ثانية شاركت الهلال الاحمر بالباحة بفعاليات الهيئة العامة للرياضة لليوم الوطني بفرق اسعافية طوال الثلاث ايام الماضية بمدينة الملك سعود الرياضية كما شاركت بمحافظات المنطقه بالفرق الاسعافيه باحتفالات المحافظات

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