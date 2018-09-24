أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88

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شارك أهالي محافظةالقطيف مساء أمس احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين، من خلال الحفل الذي انطلق برعاية محافظ محافظة القطيف الاستاذ خالد الصفيان، والذي تم تنظيمه من قبل المحافظة و بلدية محافظة القطيف في بلدة أم الساهك، حيث شهدت جنبات الحفل بعدد كبير من المواطنين والمقيمين والعوائل، والذين حرصوا بالمشاركة في حفل هذا الوطن الغالي، وسط تنظيم عالي من الجهات الأمنية والمرورية، والتي سهلت على الجميع الوصول إلى مقر الاحتفال الذي تضمن أوبريت “وطن”، والفلكلور الشعبي، بالإضافة الى الفعاليات المصاحبة لمسابقات الأطفال والأسر المنتجة والأركان الأخرى للجهات المشاركة.

وانطلق الحفل بكلمه لمحافظ محافظة القطيف الاستاذ خالد الصفيان بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد مغربل وعدد من المسؤولين، وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذه الذكرى الغالية علينا جميعا، حيث تنوعت مظاهر الفرحة بهذه المناسبة التي تجسد تلاحم الشعب مع قيادته، وإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – .

وقال محافظ محافظة القطيف خالد الصفيان في كلمته خلال الاحتفال أنه في مثل هذه الأيام من كل عام تعيش المملكة ذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الذي أرسى دعائم هذا الوطن، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، مشيرا الى أن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا “نجدد من خلالها كل عام الولاء ونقدم التهنئة لقادة البلاد وشعبها ونشكر الله سبحانه وتعالى على النعم الكثيرة التي تعيشها بلادنا وأهمها نعمة الأمن والأمان والاستقرار”، مضيفا “نعاهد الله ثم القيادة الحكيمة بأن نكون الجنود المخلصين في كل الميادين لتكون راية الوطن عالية خفاقة”.

ولفت الى أن قادة البلاد من أبناء الملك المؤسس حققوا ما كان يأمل تحقيقه، حيث أصبحت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة في جميع الميادين على يد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه، مبينا أن الأحداث أثبتت صواب مواقف القيادة الحكيمة لهذه البلاد في مواجهة الكثير من القضايا.

وأوضح أن إحياء ذكرى اليوم الوطني عاما بعد عام تعتبر دعوى مخلصه لكل أبناء هذا الوطن الغالي للعمل والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات، مبينا أن الانسان السعودي كان ومازال هو محور عملية التنمية وهدفها ولذلك كان لزاما عليه المحافظة على المكتسبات الغالية وأن يكون يدا بيد مع قيادته الحكيمة التي لا تألو جهداً في عمل كل ما فيه خير ورفاه ونماء هذا الوطن الغالي ومواطنيه الأوفياء، وأن نكون يدا بيد مع قيادتنا في نبذ كل ما يعكر صفو البلاد متكاتفين ومتعاضدين مع القيادة.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة القطيف والمشرف العام على الحفل المهندس زياد مغربل: يمر علينا اليوم الوطني ال 88 وبلدنا الحبيب المملكة العربية السعودية أكثر قوة من أي وقت مضى، ففي العام الماضي تحققت الكثير من المنجزات التي نفخر بها جميعا كسعوديين، مشيرا الى أن وطننا الغالي وطن حباه الله بالكثير من المقومات التي تم الاستفادة منها منذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأضاف أصبحت حياة المواطن السعودي تنعم بالأمن والأمان بعد توحيد هذه البلاد، ونحن اليوم نعيش ضمن هذه المعادلة التي عاشها أجدادنا وآباؤنا، وبإذن الله سيعيشها أبناؤنا، خاصة وأن لدينا رؤية طموحه مكنتنا بأن نصبح أقوى.

وأشار الى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ركزت على الجانب التنموي في كافة مناطق المملكة، ومحافظة القطيف واحدة من المناطق التي تنعم بالتنمية.