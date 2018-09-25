احدث الأخبار

ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”
منطقة الرياض
 مدن المملكة توشحت بـ 150 ألف علم في ذكرى اليوم الوطني
أبرز المواد
 الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب
أبرز المواد
 الجزائر.. الأمن يطوق العاصمة لمنع احتجاجات آلاف العسكريين
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي عدد من الشهداء
منطقة جازان
 سامي الجابر يشارك في حفل “الفيفا” ويعلن عن جائزة أفضل جمهور
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى فعالية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المنطقة
منطقة عسير
 بلدية محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد
منطقة الرياض
 أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88
المنطقة الشرقية
 اليوم الوطني السعودي يشهد إقامة “مسيرة وطن”
محليات
 هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88
منطقة الباحة
 129 دولة تشارك في خطة ترامب ضد المخدرات
أبرز المواد
ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”

ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”

منطقة الرياض
مدن المملكة توشحت بـ 150 ألف علم في ذكرى اليوم الوطني

مدن المملكة توشحت بـ 150 ألف علم في ذكرى اليوم الوطني

أبرز المواد
الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب

الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب

أبرز المواد
الجزائر.. الأمن يطوق العاصمة لمنع احتجاجات آلاف العسكريين

الجزائر.. الأمن يطوق العاصمة لمنع احتجاجات آلاف العسكريين

أبرز المواد

بلدية محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد

بلدية محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد
http://almnatiq.net/?p=635711
المناطق -أشرف العصيمي

بشعار “دام عزك ياوطن” إحتفلت بلدية محافظة الدلم باليوم الوطني الـ 88 بتقديم عروض مختلفة من الألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد رسمت البسمة والبهجة على وجوه أهالي محافظة الدلم ..
تألق مبنى بلدية محافظة الدلم في احتفالات اليوم الوطني الـ 88 بعروض ثلاثية الأبعاد حملت صورا للملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وصور متحركة للجيش السعودي، حيث ظهر مبني بلدية الدلم بألوان مختلفة ولوحات متحركة كأول بلدية على مستوى المنطقة تقدم عملا فنيا مختلفا احتفاء بهذه المناسبة ، رافق ذلك إطلاق الألعاب النارية التي زينت بها سماء المحافظة وسط تفاعل ومشاركة من أهالي المحافظة الذين انتظرو الفعاليات حتى وقت متأخرا للأحتفال بهذا اليوم الوطني العزيز على قلوب الجميع، والذي يعزز اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي .
واوضح رئيس بلدية الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد ان البلدية بذلت كامل استعداداتها للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية في مختلف أرجاء المحافظة وشوارعها وطرقها الرئيسية، ومرافقها العامة وذلك من خلال توزيع أكثر من 5000 الاف هدية على أهالي المحافظة تحتوي على أعلام وشعارات الوطن،ورفع سارية العلم التي تصل إلى إرتفاع 60م وبمساحة 240م على طريق الدلم الخرج، وإضاءة المتنزهات والحدائق باللون الأخضر ،كما تزينت شوارع المحافظة بـ 2300 علم وتركيب 22 لوحه على الطرق و6 لوحات على الجسور وشاشتين متحركتين في المحافظة يحملون صور ولاة الأمر و العبارات الوطنية في صورة تعزز الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

روابط ذات صلة

ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”

ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”
حوطة بني تميم تحتفل باليوم الوطني 88 بفعاليات مختلفة

حوطة بني تميم تحتفل باليوم الوطني 88 بفعاليات مختلفة
الخيول العربية والسيارات التراثية تجذب أنظار المواطنين بيوم الوطن 88 بالأرطاوية

الخيول العربية والسيارات التراثية تجذب أنظار المواطنين بيوم الوطن 88 بالأرطاوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*