بلدية محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد

المناطق -أشرف العصيمي

بشعار “دام عزك ياوطن” إحتفلت بلدية محافظة الدلم باليوم الوطني الـ 88 بتقديم عروض مختلفة من الألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد رسمت البسمة والبهجة على وجوه أهالي محافظة الدلم ..

تألق مبنى بلدية محافظة الدلم في احتفالات اليوم الوطني الـ 88 بعروض ثلاثية الأبعاد حملت صورا للملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وصور متحركة للجيش السعودي، حيث ظهر مبني بلدية الدلم بألوان مختلفة ولوحات متحركة كأول بلدية على مستوى المنطقة تقدم عملا فنيا مختلفا احتفاء بهذه المناسبة ، رافق ذلك إطلاق الألعاب النارية التي زينت بها سماء المحافظة وسط تفاعل ومشاركة من أهالي المحافظة الذين انتظرو الفعاليات حتى وقت متأخرا للأحتفال بهذا اليوم الوطني العزيز على قلوب الجميع، والذي يعزز اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي .

واوضح رئيس بلدية الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد ان البلدية بذلت كامل استعداداتها للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية في مختلف أرجاء المحافظة وشوارعها وطرقها الرئيسية، ومرافقها العامة وذلك من خلال توزيع أكثر من 5000 الاف هدية على أهالي المحافظة تحتوي على أعلام وشعارات الوطن،ورفع سارية العلم التي تصل إلى إرتفاع 60م وبمساحة 240م على طريق الدلم الخرج، وإضاءة المتنزهات والحدائق باللون الأخضر ،كما تزينت شوارع المحافظة بـ 2300 علم وتركيب 22 لوحه على الطرق و6 لوحات على الجسور وشاشتين متحركتين في المحافظة يحملون صور ولاة الأمر و العبارات الوطنية في صورة تعزز الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.