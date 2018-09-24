احدث الأخبار

ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”
منطقة الرياض
 مدن المملكة توشحت بـ 150 ألف علم في ذكرى اليوم الوطني
أبرز المواد
 الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب
أبرز المواد
 الجزائر.. الأمن يطوق العاصمة لمنع احتجاجات آلاف العسكريين
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي عدد من الشهداء
منطقة جازان
 سامي الجابر يشارك في حفل “الفيفا” ويعلن عن جائزة أفضل جمهور
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى فعالية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المنطقة
منطقة عسير
 بلدية محافظة الدلم تحتفل باليوم الوطني 88 بالألعاب النارية وعروض ثلاثية الأبعاد
منطقة الرياض
 أوبريت “وطن” والفلكلور الشعبي في احتفالات أهالي القطيف باليوم الوطني الـ 88
المنطقة الشرقية
 اليوم الوطني السعودي يشهد إقامة “مسيرة وطن”
محليات
 هلال الباحة يشارك في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88
منطقة الباحة
 129 دولة تشارك في خطة ترامب ضد المخدرات
أبرز المواد
ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”

ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 تشهد إقامة فعالية “مسيرة وطن”

منطقة الرياض
مدن المملكة توشحت بـ 150 ألف علم في ذكرى اليوم الوطني

مدن المملكة توشحت بـ 150 ألف علم في ذكرى اليوم الوطني

أبرز المواد
الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب

الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب

أبرز المواد
الجزائر.. الأمن يطوق العاصمة لمنع احتجاجات آلاف العسكريين

الجزائر.. الأمن يطوق العاصمة لمنع احتجاجات آلاف العسكريين

أبرز المواد

أمير عسير يرعى فعالية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المنطقة

أمير عسير يرعى فعالية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=635714
المناطق - عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو
الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه (طلعة وطنية ) ، بمناسبة الذكرى الـ٨٨ لليوم الوطني وذلك مساء اليوم بشارع الفن بأبها .

وفور وصول سموه أعطى سمو الأمير فيصل بن خالد اشارة البدء بانطلاق المسيرة الوطنية ، ثم بديء الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة ترحيبية لممثل هيئة الترفيه فيصل المهيري رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه والحضور ، مبيناً أن هيئة الترفيه نجحت ولله الحمد في إقامة العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني في منطقة عسير والتي تأتي في مقدمتها فعالية (طلعة وطنية ” التي نجحت في إسعاد أكثر من ٢٠٠ ألف زائر خلال ٣ أيام ، وهو ما فاق التوقعات مما يدل على التفاعل الكبير من أبناء المنطقة لمثل هذه الفعاليات الوطنية مقدما شكره لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على دعمهما الدائم لكل أنشطة الهيئة العامة للترفيه المقامة في منطقة عسير .

عقب ذلك شاهد الجميع عرض مدمج بين العرضة الجنوبية و عرض الطبول الطائرة من دولة النمسا ، ثم فيلم عن تاريخ المملكة حتى مستقبلها بعنوان “في عيون سلمان “.

وفي نهاية الحفل شاهد الجميع عروض لأفلام قصيرة عن اليوم الوطني مصحوبة بعدد من الأغاني الوطنية .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .

روابط ذات صلة

أهالي مركز الوديعة يحتفلون باليوم الوطني88

أهالي مركز الوديعة يحتفلون باليوم الوطني88
في المطار و قرية المفتاحة .. فنون أبها تحتفل مع الفنانين باليوم الوطني

في المطار و قرية المفتاحة .. فنون أبها تحتفل مع الفنانين باليوم الوطني
مطار أبها يحتفل باليوم الوطني بعروض فنية ومعارض متخصصة

مطار أبها يحتفل باليوم الوطني بعروض فنية ومعارض متخصصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*