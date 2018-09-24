نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي عدد من الشهداء

أبوعريش - فضة عطيف :

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي كل من الشهداء ، العريف علي بن محمد علي وحيشي من منسوبي القوات المسلحة بجازان ، والجندي أول سالم بن محمد حسن سحاري ، والجندي أول علي بن محمد حسين حمدي ، والجندي أول رامي بن علي احمد الأمير من منسوبي حرس الحدود بجازان ، الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعبّر سموه خلال تقديمه العزاء لأسر الشهداء بمحافظة أبو عريش ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني

ومحافظ ضمد د. سلطان بن عجمي بن منيخر ، ومحافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة ، ومحافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري.