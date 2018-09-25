تأهل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال عقب فوزه في مباراة الإياب على فريق المحرق البحريني ، بثلاثة أهداف دون مقابل التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وسجل هدفي الأهلي الأول والثاني لاعبه عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 17 والدقيقة 77 ، فيما سجل عمر السومة هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة .
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المنامة قد انتهت بفوز الأهلي ايضا بهدفين دون مقابل .
الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب
تأهل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال عقب فوزه في مباراة الإياب على فريق المحرق البحريني ، بثلاثة أهداف دون مقابل التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
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