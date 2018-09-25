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الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب

الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب
http://almnatiq.net/?p=635737
المناطق - وكالات

تأهل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال عقب فوزه في مباراة الإياب على فريق المحرق البحريني ، بثلاثة أهداف دون مقابل التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وسجل هدفي الأهلي الأول والثاني لاعبه عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 17 والدقيقة 77 ، فيما سجل عمر السومة هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة .
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المنامة قد انتهت بفوز الأهلي ايضا بهدفين دون مقابل .

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