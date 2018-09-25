الأهلي يتأهل إلى دور 16 في بطولة كأس العرب

المناطق - وكالات

تأهل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال عقب فوزه في مباراة الإياب على فريق المحرق البحريني ، بثلاثة أهداف دون مقابل التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وسجل هدفي الأهلي الأول والثاني لاعبه عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 17 والدقيقة 77 ، فيما سجل عمر السومة هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المنامة قد انتهت بفوز الأهلي ايضا بهدفين دون مقابل .