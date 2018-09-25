اليوم .. الملك يدشن قطار الحرمين السريع

اليوم .. الملك يدشن قطار الحرمين السريع

أبرز المواد
2 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018

2 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018

أبرز المواد
للمرة الأولى منذ 4 أعوام .. النفط يتخطى 81 دولارا للبرميل

للمرة الأولى منذ 4 أعوام .. النفط يتخطى 81 دولارا للبرميل

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي: من “السخف” أن تزعم طهران تورطنا في هجوم الأحواز

وزير الدفاع الأمريكي: من “السخف” أن تزعم طهران تورطنا في هجوم الأحواز

أبرز المواد

العثور على ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

العثور على ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=635746
المناطق - وكالات

عثرت فرق التشكيل البحري في قوات الجيش الوطني اليمني اليوم على ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في البحر الأحمر.
وأكد مصدر عسكري في فرق التشكيل البحري في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أنهُ تم العثور على الألغام البحرية قبالة سواحل مدينة ميدي في محافظة حجة اليمنية, كانت قد زرعتها المليشيا قبل فرارها من المدينة.
ولفت المصدر أن فرق التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة تقوم بدوريات متواصلة ومهام استطلاعية مستمرة بسواحل وجزر البحر الأحمر لتأمينها.

روابط ذات صلة

اليوم .. الملك يدشن قطار الحرمين السريع

اليوم .. الملك يدشن قطار الحرمين السريع
2 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018

2 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018
للمرة الأولى منذ 4 أعوام .. النفط يتخطى 81 دولارا للبرميل

للمرة الأولى منذ 4 أعوام .. النفط يتخطى 81 دولارا للبرميل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*