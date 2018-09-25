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مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي في كمين بمديرية الملاجم

مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي في كمين بمديرية الملاجم
http://almnatiq.net/?p=635749
المناطق - وكالات

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في كمين محكم نفذه الجيش الوطني اليمني في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكر مصدر ميداني في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش استدرجت عناصر من المليشيا كانت تحاول سحب جثث قتلى من عناصرها سقطوا خلال معركة سابقة مع الجيش في جبل الحمراء جنوبي منطقة إعشار بمديرية الملاجم.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني باغتت عناصر المليشيا بهجوم مفاجئ، تكبدت على إثره الأخيرة عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، فيما لاذ بقية عناصرها بالفرار.

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