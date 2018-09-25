للمرة الأولى منذ 4 أعوام .. النفط يتخطى 81 دولارا للبرميل

المناطق - وكالات

قفز سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وبلغ نحو 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووفقا لـ”الفرنسية” ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) دولارين، ليبلغ 80.94 دولار قرابة الساعة 08.40 بتوقيت جرينتش.

وبذلك تجاوز أعلى مستوى بلغه منذ أربع سنوات وكان 80.50 دولار. واستقرت عقود تسليم برميل برنت عند 80.85 دولار، بارتفاع 2.05 دولار عن سعر إقفال الجمعة.

كما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 1.52 دولار إلى 72.30 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن قررت الدول المنتجة في اجتماع عقدته نهاية الأسبوع في الجزائر إبقاء الإنتاج على حاله.

وأعربت لجنة مشتركة بين “أوبك” والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عن ارتياحها للآفاق الحالية لسوق النفط التي تشكل “توازنا سليما بين العرض والطلب”.