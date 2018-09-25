2 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018

المناطق - وكالات

توقع استطلاع نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، نمو الاقتصاد في السعودية بنسبة 2.0 في المائة العام الجاري وبنسبة 2.7 في المائة و2.6 في المائة على التوالي خلال العامين المقبلين.

ورجح استطلاع للوكالة شارك فيه عدد من الاقتصاديين في الفترة من 16 إلى 19 أيلول (سبتمبر) الحالي، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.5 في المائة عام 2018 وبنسبة 3.1 في المائة في العام المقبل، و3.4 في المائة في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة3.1 في المائة خلال العام الجاري وبنسبة 3.0 في المائة و2.8 في المائة خلال العامين المقبلين.

وبحسب “الألمانية”، خلص الاستطلاع إلى أن اقتصاد الكويت سوف ينمو بنسبة 1.9 في المائة العام الجاري وبنسبة 3.0 في المائة و2.3 في المائة في العامين المقبلين.

وتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الجاري، ثم سيتباطأ خلال العامين المقبلين لينمو بنسبة 3.1 في المائة و3.0 في المائة على التوالي. وأوضح الاستطلاع أن الاقتصاد المصري سوف ينمو بنسبة 5.2 في المائة خلال العام الجاري.

وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري سوف ينمو بنسبة 5.5 في المائة عام 2019، وبالنسبة نفسها في عام 2020.