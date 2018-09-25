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“الصندوق العقاري”: 480 ألف مستفيد بـ “الانتظار”

“الصندوق العقاري”: 480 ألف مستفيد بـ “الانتظار”
http://almnatiq.net/?p=635779
المناطق - الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية، أن قيمة الدعم المالي الذي يقدمه للمستفيدين من برنامج “التمويل المدعوم”، بلغ نحو 42 مليون ريال لـ 22 ألف مستفيد، وبنسبة دعم تصل إلى 100 في المائة.

ووفقاً لبيانات صندوق التنمية العقارية، فإنه استطاع تأمين تغطية قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج التمويل المدعوم لمدة تصل إلى 25 سنة بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وأشارت البيانات، إلى أن عدد المستفيدين من القروض العقارية المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية على النظام السابق لا يتجاوز 25 ألف مستفيد، في حين استطاع الصندوق بالأنظمة الجديدة والمعمول بها حالياً توفير 22 ألف مستفيد للمصارف عن طريق الصندوق فقد دون عملائها الباقين ممن لا ينتمون لقوائم الصندوق، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في زيادة حجم الإقراض العقاري في سوق التمويل.

وبحسب البيانات، فإن عدد المتبقين حاليا على قوائم الانتظار لدى الصندوق العقاري بلغ نحو 480 ألف مستفيد، بينما كان أكثر من 500 ألف مستفيد في وقت سابق.

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