خسائر الدولار تتوقف .. والاسترليني ينتعش

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http://almnatiq.net/?p=635782
المناطق - وكالات

ارتفع الدولار، ليتوقف الاتجاه النزولي للعملة الأميركية الذي استمر أسبوعين، مع شراء المستثمرين في العملة قبل زيادة متوقعة في سعر الفائدة، بينما حدت مخاوف الحرب التجارية من إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وعانى الدولار مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتبني البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بقيادة تركيا خطوات قوية لتحقيق الاستقرار في السوق.

لكن التوترات عادت لدائرة الضوء مطلع الأسبوع ودعمت الدولار بعد أن أصدرت بكين وثيقة بشأن الخلاف التجاري وقالت إنها ستطالب بنتيجة معقولة، بينما وصفت الأساليب الأميركية “بالتنمر”.وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 94.37 مقابل سلة من العملات.

واستقر اليورو عند 1.1745 دولار، بفضل بعض الارتياح إزاء تسوية الائتلاف الحاكم للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، خلافا بشأن مدير المخابرات، الذي مسته فضيحة كانت تهدد الحكومة التي تشكلت قبل ستة أشهر.

وكان الجنيه الاسترليني الرابح الأكبر مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن، قد ارتفع نصف نقطة مئوية فوق مستوى 1.31 دولار، بعد تصريحات للوزير المكلف بمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب في بريطانيا، إذ أبدى ثقته في إحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال.

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