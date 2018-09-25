لدعم شباب وشابات الأعمال.. أمير عسير يدشن النسخة الثالثة من ملتقى “بيبان” الأربعاء

المناطق - أبها

تحت رعاية أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ينطلق ملتقى “بيبان” في نسخته الثالثة، يوم الأربعاء المقبل، 16 محرم 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر 2018م.

وينظم الملتقى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار: “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”، ويُقام في مركز أبها الدولي للمعارض، بحضور وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت، المهندس صالح الرشيد.

ويستمر الملتقى لثلاثة أيام، ليساهم بشكل فعال في تعزيز التواصل بالأفكار الريادية المميزة.

ويبحث سبل الاستثمار لرواد الأعمال، وللشغوفين بتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، ويهدف لفتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون أحد العناصر الهامة في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتوفير الخدمات والمنتجات المميزة لزوّار بيبان.

وشكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المهندس صالح الرشيد؛ حرص أمير منطقة عسير، على دعم الملتقى ليساهم في دعم منشآت منطقة عسير ويثري الحركة التجارية بالمنطقة من خلال دعم الأعمال الريادية.

وأكد المهندس “الرشيد” قائلًا “إن ملتقى بيبان عسير يأتي في مرحلته الثالثة بعد بيبان الرياض وبيبان القصيم، دعمًا من “منشآت” لأعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة ووصولًا لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20% إلى 35%”.

ويضم ملتقى بيبان عسير، سبعة أبواب تفتح للزوار آفاقًا في المعرفة وريادة الأعمال وهي: “منشآت، الانطلاقة، النمو، السوق، التمكين، تسهيل الأعمال”، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي استُحدث مؤخرًا ويقدم ورشَ عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية مع توفير الخدمات المساندة لهذه التجارة الحديثة من توصيلٍ ومدفوعاتٍ وغيرها.

يذكر أن “منشآت” تقيم عددًا من الفعاليات المساهمة في رفع كفاءة المنشآت الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى دعمها وتمكينها، وتحرص على تلبية احتياجاتها من خلال تقديم عددٍ من المنتجات والخدمات التطويرية والتدريبية والإرشادية الداعمة لها

رابط التسجيل للزوار والمشاركين.