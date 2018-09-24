خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88

المناطق - حائل

شاركت جمعية الخطة الخيرية بحائل بإحتفالية اليوم الوطني 88 والذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بحائل .

وقد شاركت الجمعية بمجموعة من الأركان الخيرية وقامت في التعريف في برامجها والتي توضح مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية.

وقد استقبل الركن الالاف من الزوار، بالإضافة إلى عدد كبير من الزوار الذين تعرفوا على دور الجمعية وخدماتها المقدمة للمستفيدين، وقد تم توزيع الهدايا والأعلام الوطنية لكل الزائرين.

واشرف علی الركن مسؤلي الجمعية بحضور ومتابعة المدير التنفيذي مطر مسير الشمري.

كما اعتادت جمعية خطة حائل أن تكون هذه المناسبة دائما فرصة للحضور والتعريف بالمجتمع، كما شكر الشمري كل من وقف وساهم لإتاحتهم الفرصة للجمعية بالمشاركة في احتفالية اليوم الوطني مثمنا ومقدرا الدور الذي يقوم به المركز تجاه الجهات الخيرية.