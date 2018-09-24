احدث الأخبار

خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88
منطقة حائل
 وكيل وزارة التعليم يكرم تعليم مكة لتحقيقه جائزة التميز لبرنامج إجازتي ٣
منطقة مكة المكرمة
 لدعم شباب وشابات الأعمال.. أمير عسير يدشن النسخة الثالثة من ملتقى “بيبان” الأربعاء
أبرز المواد
 خسائر الدولار تتوقف .. والاسترليني ينتعش
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري”: 480 ألف مستفيد بـ “الانتظار”
أبرز المواد
 اليوم .. الملك يدشن قطار الحرمين السريع
أبرز المواد
 2 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018
أبرز المواد
 للمرة الأولى منذ 4 أعوام .. النفط يتخطى 81 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: من “السخف” أن تزعم طهران تورطنا في هجوم الأحواز
أبرز المواد
 أموال قطر الملوثة تدبر “مؤامرة” في جنوب أفريقيا
أبرز المواد
 ترامب للسيسي: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 وزير الصحة: نطمح إلى طرح أفكار إبداعية من شأنها تطوير الخدمات الرقابية والتوعوية
أبرز المواد
خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88

خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88

منطقة حائل
وكيل وزارة التعليم يكرم تعليم مكة لتحقيقه جائزة التميز لبرنامج إجازتي ٣

وكيل وزارة التعليم يكرم تعليم مكة لتحقيقه جائزة التميز لبرنامج إجازتي ٣

منطقة مكة المكرمة
لدعم شباب وشابات الأعمال.. أمير عسير يدشن النسخة الثالثة من ملتقى “بيبان” الأربعاء

لدعم شباب وشابات الأعمال.. أمير عسير يدشن النسخة الثالثة من ملتقى “بيبان” الأربعاء

أبرز المواد
خسائر الدولار تتوقف .. والاسترليني ينتعش

خسائر الدولار تتوقف .. والاسترليني ينتعش

أبرز المواد

خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88

خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=635789
المناطق - حائل

شاركت جمعية الخطة الخيرية بحائل بإحتفالية اليوم الوطني 88 والذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بحائل .
وقد شاركت الجمعية بمجموعة من الأركان الخيرية وقامت في التعريف في برامجها والتي توضح مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية.
وقد استقبل الركن الالاف من الزوار، بالإضافة إلى عدد كبير من الزوار الذين تعرفوا على دور الجمعية وخدماتها المقدمة للمستفيدين، وقد تم توزيع الهدايا والأعلام الوطنية لكل الزائرين.
واشرف علی الركن مسؤلي الجمعية بحضور ومتابعة المدير التنفيذي مطر مسير الشمري.
كما اعتادت جمعية خطة حائل أن تكون هذه المناسبة دائما فرصة للحضور والتعريف بالمجتمع، كما شكر الشمري كل من وقف وساهم لإتاحتهم الفرصة للجمعية بالمشاركة في احتفالية اليوم الوطني مثمنا ومقدرا الدور الذي يقوم به المركز تجاه الجهات الخيرية.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام

نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام
نائب امير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام

نائب امير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام
جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*