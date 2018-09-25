أمطار ورياح مثيرة للغبار.. “محلل طقس” يكشف عن دخول عدة مناطق بالمملكة في حالة عدم استقرار جوي

المناطق_الرياض

قال محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني – أن الفرصة قائمة لهطول الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، وخصوصًا المرتفعات منها وما وقع غربها وأجزاء من شمال .

عدم الاستقرار الجوي

وتوقع استمرارية حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية وما بين جيزان والباحة مروراً بعسير كذلك الغربية ومنطقة مكة، تحديدًا تشمل جميع المرتفعات الشرقية باتجاه الطايف وشمالها القريب كذلك منطقة المدينة وما حولها وتمتد نواحي تبوك ومنطقة حائل وما بينها وبين الجوف بمشيئة الله.

زخات رعدية من المطر

وتابع: من المتوقع أن تتطور السحب الركامية على الجبال والمرتفعات ثم تندفع غرباً نواحي التهامة وتتشكل على إثرها زخات رعدية من المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار تعمل على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية”.

الطابع الصيفي والخريفي

وأردف: من المتوقع أن تمتد الحالة الممطرة لنواحي تبوك وأجزاء من منطقة حائل والجوف مشيرا إلى أن هذه الحالة تأخذ الطابع الصيفي والخريفي وتتجدد خلال الثلاثة أيام القادمة مع ساعات الظهر والعصر على مرتفعات جنوب غرب البلاد، ويتوقع أن تتسع حدتها قبيل المساء لتشمل مناطق واسعة من غرب المرتفعات.