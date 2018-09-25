الهلال الأحمر يباشر 143 حالة بجدة التاريخية

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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي والفرق الراجلة من المتطوعين والمتطوعات التي تتمركز بنقاط إسعافية داخل فعاليات مسك الخيرية لليوم الوطني 88 بالمنطقة التاريخية متجوّلة بين مسارات المنطقة التاريخية؛ لتلبية أيّ طارئ في حال وجود إصابة أو مريض بين روّاد المهرجان الذين توافدوا من مختلف الشرائح في مسارات حارة الشام والمظلوم والساحات الخارجية للفعالية من يوم الخميس إلى نهاية أمس الاحد، 143 حالة اسعافية.

وأكّد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أنه تمّ تقديم الخدمات الإسعافية لـ 143 حالة متنوعة ما بين سقوط ومرضية حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات في الموقع.

ونقل حالة واحدة الى مستشفى الثغر بجدة.

يُذكر أن فرق الهلال الأحمر السعودي تواجدت بفعاليات اليوم الوطني لمسك الخيرية طيلة أيام الفعاليات ضمن حرص الهيئة النابع من توجيهات القيادة بتسخير جميع الموارد والإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد.