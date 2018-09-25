حادث مروع لسيارة اصطدمت بعمود إنارة غرب الرياض

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تُوفي شاب عصر أمس الاثنين؛ جراء انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة على طريق إسحاق بن عبدالرحمن غربي الرياض.

ويعاني مستخدمو هذا الطريق من انحرافه الشديد عند الدخول إليه من مخرج 27 بالدائري الغربي؛ مما يتسبب في العديد من الحوادث المرورية بسبب هذا الانحراف.

وطالب مواطنون بضرورة المعالجة العاجلة لهذه المشكلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، ووصف شاهد عيان الحادث بالمروع، وقال إن السيارة انحرفت بسرعة لتصطدم بعمود الإنارة بقوة مما تسبب في وفاة سائقها فوراً.

وأكد المواطن معاذ العبدالله من ساكني غرب الرياض على تكرار الحوادث المرورية عند هذه النقطة بسبب الانحراف الزائد على الطريق، مطالباً الجهات المعنية في أمانة منطقة الرياض والإدارة العامة للمرور بضرورة وضع إشارات تحذيرية للسائقين قبل انحراف المسار بجانب تنفيذ مطبات خفيفة على الطريق للتنبيه بحسب تواصل .