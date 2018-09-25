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انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص.. والكشف عن نسبة السعوديين!

انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص.. والكشف عن نسبة السعوديين!
http://almnatiq.net/?p=635807
المناطق_الرياض

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين) بنهاية العام الفائت إلى نحو 10.2 ملايين عامل بنسبة 5.8% عن العام الذي سبقه، في وقت تبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين في القطاع حوالي 18.6%.
الإناث غير السعوديات
ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من الذكور بنهاية العام الماضي نحو 1.3 مليون عامل بارتفاع نسبته 2.5% عن عام 2016، وبلغ عدد الإناث حوالي مليون عاملة بارتفاع نسبته 10.6% عن عام 2016، بينما بلغ عدد العاملين غير السعوديين من الذكور بنهاية العام 2017 حوالي 8.1 ملايين عامل بانخفاض عن عام 2016 نسبته 8.3%، كما بلغ عدد الإناث غير السعوديات نحو 0.2 مليون عاملة بارتفاع نسبته 5.5% عن عام 2016.
معدل البطالة
وبحسب “الوطن” أشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة ليبلغ 6% من إجمالي القوى العاملة في العام المنصرم، مقارنة بنسبة 5.6% في العام 2016. وسجل معدل بطالة السعوديين الذكور 7.4% من إجمالي قوى العمل للذكور السعوديين، بينما بلغت نسبة السعوديات العاطلات عن العمل حوالي 33.1% من إجمالي قوة العمل النسائية السعودية.

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