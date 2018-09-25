كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين) بنهاية العام الفائت إلى نحو 10.2 ملايين عامل بنسبة 5.8% عن العام الذي سبقه، في وقت تبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين في القطاع حوالي 18.6%.
الإناث غير السعوديات
ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من الذكور بنهاية العام الماضي نحو 1.3 مليون عامل بارتفاع نسبته 2.5% عن عام 2016، وبلغ عدد الإناث حوالي مليون عاملة بارتفاع نسبته 10.6% عن عام 2016، بينما بلغ عدد العاملين غير السعوديين من الذكور بنهاية العام 2017 حوالي 8.1 ملايين عامل بانخفاض عن عام 2016 نسبته 8.3%، كما بلغ عدد الإناث غير السعوديات نحو 0.2 مليون عاملة بارتفاع نسبته 5.5% عن عام 2016.
معدل البطالة
وبحسب “الوطن” أشارت البيانات كذلك إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة ليبلغ 6% من إجمالي القوى العاملة في العام المنصرم، مقارنة بنسبة 5.6% في العام 2016. وسجل معدل بطالة السعوديين الذكور 7.4% من إجمالي قوى العمل للذكور السعوديين، بينما بلغت نسبة السعوديات العاطلات عن العمل حوالي 33.1% من إجمالي قوة العمل النسائية السعودية.
انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص.. والكشف عن نسبة السعوديين!
كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين) بنهاية العام الفائت إلى نحو 10.2 ملايين عامل بنسبة 5.8% عن العام الذي سبقه، في وقت تبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين في القطاع حوالي 18.6%.
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