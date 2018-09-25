رقعة لعلاج الانفلونزا ذاتياً

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طور علماء لقاحاً للانفلونزا يمكن تحضيره ذاتياً وإرساله إلى المرضى عبر البريد الإلكتروني. ووفقاً لـ«ديلي ميل»، فإن اللقاح الجديد الذي طوره باحثو جامعة واشنطن، عبارة عن رقعة شبيهة برقعة الإسعافات الأولية، وهي ملائمة لجميع السلالات الفيروسية، وهي آمنة، ولا تتطلب أي تدريب لاستخدامها. وبحسب «البيان» أن اللقاحات الحالية لمنع غزو فيروس الانفلونزا للجسم، توفر حماية محدودة، وتبلغ نسبة نجاحها 30% فقط، الأمر الذي قد يُثني العديد من الأمريكيين أخذ اللقاحات. وكان العلماء، بمن فيهم الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور داركريك كارتر، يهدفون منذ فترة طويلة إلى إنتاج لقاح للعديد من السلالات، أو حتى جميع سلالات فيروس الانفلونزا.