احدث الأخبار

متحدث “التعليم” يعلق على انتقادات “قلة الأكاديميين السعوديين” ويكشف عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية!
أبرز المواد
 رقعة لعلاج الانفلونزا ذاتياً
أبرز المواد
 قبيلة الغفران أمام الفيفا: نطالب بسحب كأس العالم 2022 من قطر
أبرز المواد
 حادث مروع لسيارة اصطدمت بعمود إنارة غرب الرياض
أبرز المواد
 انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص.. والكشف عن نسبة السعوديين!
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يباشر 143 حالة بجدة التاريخية
أبرز المواد
 أمطار ورياح مثيرة للغبار.. “محلل طقس” يكشف عن دخول عدة مناطق بالمملكة في حالة عدم استقرار جوي
أبرز المواد
 خطة حائل الخيرية تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني 88
منطقة حائل
 وكيل وزارة التعليم يكرم تعليم مكة لتحقيقه جائزة التميز لبرنامج إجازتي ٣
منطقة مكة المكرمة
 لدعم شباب وشابات الأعمال.. أمير عسير يدشن النسخة الثالثة من ملتقى “بيبان” الأربعاء
أبرز المواد
 خسائر الدولار تتوقف .. والاسترليني ينتعش
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري”: 480 ألف مستفيد بـ “الانتظار”
أبرز المواد
متحدث “التعليم” يعلق على انتقادات “قلة الأكاديميين السعوديين” ويكشف عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية!

متحدث “التعليم” يعلق على انتقادات “قلة الأكاديميين السعوديين” ويكشف عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية!

أبرز المواد
رقعة لعلاج الانفلونزا ذاتياً

رقعة لعلاج الانفلونزا ذاتياً

أبرز المواد
قبيلة الغفران أمام الفيفا: نطالب بسحب كأس العالم 2022 من قطر

قبيلة الغفران أمام الفيفا: نطالب بسحب كأس العالم 2022 من قطر

أبرز المواد
حادث مروع لسيارة اصطدمت بعمود إنارة غرب الرياض

حادث مروع لسيارة اصطدمت بعمود إنارة غرب الرياض

أبرز المواد

متحدث “التعليم” يعلق على انتقادات “قلة الأكاديميين السعوديين” ويكشف عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية!

متحدث “التعليم” يعلق على انتقادات “قلة الأكاديميين السعوديين” ويكشف عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية!
http://almnatiq.net/?p=635817
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية للحصول على درجات عليا، وذلك ردًا على الانتقادات التي طالت الجامعات بشأن قلة عدد الكوادر السعودية، وغلبة الأساتذة الأجانب.
إجمالي المبتعثين
وبلغ إجمالي المبتعثين 12542 مبتعثا منهم 585 في مرحلة اللغة والتدريب، و2761 في مرحلة الماجستير، و8097 في مرحلة الدكتوراه، و1099 في مرحلة الزمالة.
هذه الإحصائية
‏وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “بناءً على ما نشر أخيرًا من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، يسر الوزارة أن تنشر هذه الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا”.
جامعات مرموقة
وأضاف أن “معظم هؤلاء المبتعثين يدرسون في جامعات مرموقة وبناءً على التخصصات التي حددتها الجامعات مسبقًا، ‏ولا يزال باب الابتعاث مفتوحاً لكل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالجامعات”.
الأعلى ابتعاثًا
ووفقا للإحصائية، فإن جامعة الملك سعود كانت الأعلى ابتعاثا بإجمالي 1631 مبتعثا، جامعة الملك عبدالعزيز 1619، جامعة أم القرى 961، جامعة طيبة 792، جامعة جازان 613، جامعة الطائف 542، جامعة القصيم 525، جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل 506، جامعة الملك خالد 471، جامعة الأميرة نورة 441، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 439، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 383، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 355.
جامعات أخرى
و جامعة الباحة 349، جامعة جدة 337، تبوك 327، جامعة حائل 322، جامعة الملك فيصل 306، جامعة الجوف 291، جامعة نجران 263، جامعة المجمعة 226، جامعة شقراء 210، جامعة الحدود الشمالية 174، جامعة بيشة 171، الجامعة الإلكترونية 124، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 93، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 71.

روابط ذات صلة

رقعة لعلاج الانفلونزا ذاتياً

رقعة لعلاج الانفلونزا ذاتياً
قبيلة الغفران أمام الفيفا: نطالب بسحب كأس العالم 2022 من قطر

قبيلة الغفران أمام الفيفا: نطالب بسحب كأس العالم 2022 من قطر
حادث مروع لسيارة اصطدمت بعمود إنارة غرب الرياض

حادث مروع لسيارة اصطدمت بعمود إنارة غرب الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*