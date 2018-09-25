متحدث “التعليم” يعلق على انتقادات “قلة الأكاديميين السعوديين” ويكشف عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية!

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أعلنت وزارة التعليم عن إحصائية جديدة لعدد مبتعثي الجامعات السعودية للحصول على درجات عليا، وذلك ردًا على الانتقادات التي طالت الجامعات بشأن قلة عدد الكوادر السعودية، وغلبة الأساتذة الأجانب.

إجمالي المبتعثين

وبلغ إجمالي المبتعثين 12542 مبتعثا منهم 585 في مرحلة اللغة والتدريب، و2761 في مرحلة الماجستير، و8097 في مرحلة الدكتوراه، و1099 في مرحلة الزمالة.

هذه الإحصائية

‏وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “بناءً على ما نشر أخيرًا من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، يسر الوزارة أن تنشر هذه الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا”.

جامعات مرموقة

وأضاف أن “معظم هؤلاء المبتعثين يدرسون في جامعات مرموقة وبناءً على التخصصات التي حددتها الجامعات مسبقًا، ‏ولا يزال باب الابتعاث مفتوحاً لكل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالجامعات”.

الأعلى ابتعاثًا

ووفقا للإحصائية، فإن جامعة الملك سعود كانت الأعلى ابتعاثا بإجمالي 1631 مبتعثا، جامعة الملك عبدالعزيز 1619، جامعة أم القرى 961، جامعة طيبة 792، جامعة جازان 613، جامعة الطائف 542، جامعة القصيم 525، جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل 506، جامعة الملك خالد 471، جامعة الأميرة نورة 441، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 439، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 383، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 355.

جامعات أخرى

و جامعة الباحة 349، جامعة جدة 337، تبوك 327، جامعة حائل 322، جامعة الملك فيصل 306، جامعة الجوف 291، جامعة نجران 263، جامعة المجمعة 226، جامعة شقراء 210، جامعة الحدود الشمالية 174، جامعة بيشة 171، الجامعة الإلكترونية 124، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 93، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 71.