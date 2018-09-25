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السيارات اصطفت طوابير طويلة أمام المحطات.. أزمة وقود خانقة في إيران!

السيارات اصطفت طوابير طويلة أمام المحطات.. أزمة وقود خانقة في إيران!
http://almnatiq.net/?p=635822
المناطق_وكالات

شهدت محطات تعبئة الوقود في إيران أزمات خانقة، إذ تشكلت طوابير طويلة من السيارات أمامها، على خلفية إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود.
إضراب عن العمل
ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن سائقي شاحنات نقل الوقود نظموا إضرابًا عن العمل في عدة محافظات رئيسة، احتجاجًا على سوء ظروف عملهم.
وحسب وسائل الإعلام، فإن طوابير السيارات الطويلة تشكلت أمام محطات تعبئة الوقود جراء توقف شاحنات لنقل الوقود.
ارتفاع أسعار التأمين
وشهدت مدن كبرى في إيران من بينها العاصمة طهران والأهواز العربية ومدن أخرى من إيران، أزمة مشابهة نتيجة مواصلة سائقي الشاحنات إضرابهم.
وكان سائقو شاحنات إيرانيون، قد تظاهروا شهر مايو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار التأمين، وأجور التصاريح، ونسب العمولة المرتفعة، وزيادة تكاليف التصليح، وقطع الغيار رغم بقاء رواتبهم ثابتة، وقد تعهدت الحكومة الإيرانية حينها بحل مشاكلهم.

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