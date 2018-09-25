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مقتل أبو مالك المسؤول عن تسليح الحوثيين في صعدة

مقتل أبو مالك المسؤول عن تسليح الحوثيين في صعدة
http://almnatiq.net/?p=635826
المناطق_وكالات

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه مع مرافقيه في مواجهات عنيفة بجبهة مران غربي محافظة صعدة مساء أمس الإثنين.

وأكد مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة لموقع سبتمبر نت أن مسؤول التسليح للمليشيات في مربع حيدان المدعو أبو مالك، لقي مصرعه مع تسعة من مرافقيه، خفي المواجهات التي دارت قُرب ضريح الصريع حسين الحوثي، مؤسس الميليشيا وقائدها على امتداد سنوات وشقيق زعيم الانقلابيين الحالي عبد الملك الحوثي، في مران.

وذكر المصدر أن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمليشيا، مشيراً إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع المليشيا في أعالي جبال مران، سفرت عن مصرع وإصابة العشرات.

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