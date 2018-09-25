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ثقافة وفنون تبوك تعرض الفيلم السينمائي جود

ثقافة وفنون تبوك تعرض الفيلم السينمائي جود
http://almnatiq.net/?p=635829
المناطق_منى الريس
نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء ) فعالية الفيلم السينمائي السعودي (جود) وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمقر المكتبة العامة بتبوك واستمر عرض الفيلم لمدة يومين متتاليين وحظي بحضور العائلات والذين شاهدوا الفيلم الذي يحكي مراحل التطوير السريع بمجالات الحياة بالمملكة العربية السعودية وكذلك نقل ما تتميز به مناطق المملكة من موروث شعبي وتقاليد متنوعة بالإضافة لسرد كامل لما وصلت له كل منطقة من نهضة عمرانية واقتصادية وغيرها في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله . من جانبه أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي بأن عرض هذا الفيلم يأتي تزامنا مع الاحتفالات المقامة بمناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ تلك المناسبة الغالية على قلب كل سعودي وسعودية ويحكي الفيلم قصة تطور هذه البلاد منذ القدم وحتى عهدنا الحاضر الزاخر بالإنجازات حيث تميز الفيلم بعرض مراحل الحياة بالمجتمع السعودي بدء من حياة البادية وما فيها من تعب وامكانيات محدودة الي حياة العمران والنماء في ظل حكام هذه البلاد رحم الله الأموات منهم وأطال عمر قائد هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، مشيراً الى ان الفيلم يوثق مدى سخاء وعطاء الإنسان السعودي، وابرز مشاهد الحياة بالمملكة وما شهدته من تطور مدني بعد اكتشاف النفط، وقد صور في 16 مدينة بالاعتماد بشكل أساسي على الصور الآسرة، والموسيقى الأصيلة المتناغمة مع وقع الحياة لاصطحاب الجمهور في رحلة تأملية عبر أسلوب روائي عربي قديم
كما أكد العنزي على أن حضور الفيلم من الأطفال وذويهم ساهم في إثراء المعرفة لدى الجميع بما وصلت له هذه البلاد من تطور ونهضة ولله الحمد حيث نقل الفيلم لهم تلك المرحلة بشكل مناسب ومتقن.

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