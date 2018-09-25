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“بعدما عثرت عليه الجهات الأمنية”.. والد المفقود السوري يعلق على واقعة اختفائه!

“بعدما عثرت عليه الجهات الأمنية”.. والد المفقود السوري يعلق على واقعة اختفائه!
http://almnatiq.net/?p=635836
المناطق_بيشة

قال والد الطفل السوري الذي اختفى في ظروف غامضة بـ”بيشة” أن ابنه طلب السماح له بالخروج والتنزه مع أصحابه لوقت قصير على أن يعود بعدها إلى المنزل، وبالفعل أذنت له وخرج يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثانية بعد الظهر مع أصدقائه على أن يعود مبكرا، وعند وقت عودته المتفق عليه لم يحضر وتأخر الوقت ومضت الساعات دون أن يحضر.
العديد من المواقع
وأضاف: قمت بالبحث عنه في العديد من المواقع التي يرتادها والاتصال على أصدقائه لكننا لم نعثر عليه، فتوجهت إلى شرطة بيشة حيث سيرت الشرطة الدوريات بمداخل المحافظة وداخل الحدائق والاستراحات والأحياء القريبة من منزلنا، مشيرا إلى أنه وضع صورته في مواقع التواصل الاجتماعي على أمل أن يتعرف عليه أحد ويتم إبلاغهم بوجوده.
سن المراهقة
وعزا غيابه إلى رغبة ابنه في مروره بسن المراهقة “فأراد أن يثبت لنا أنه رجل وقادر على تحمل المسؤولية مثل أقرانه في المدرسة والحي، ودون خوف من أحد”
حافظ للقرآن الكريم
واستبعد أن يكون ابنه مصابا بأي اعتلالات مرضية أو عقلية، وقال “بالعكس هو ذو خلق رائع وحافظ للقرآن الكريم كاملا منذ أن كان عمره 12 عاما”.
الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في بيشة عثرت على الطفل يوم الأحد عند الساعة الخامسة مساء وهو بصحة جيدة”.

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