“بنك التنمية” يكشف عن المدة المقررة للتقديم على “قرض الزواج” من تاريخ عقد النكاح!

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أكد بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على طلب قرض الزواج خلال سنتين من تاريخ عقد النكاح، مشيرًا إلى أن قرض الأسرة لا يقدم للأفراد.

كفيل للاقتراض

وأشار البنك إلى أن الموظف الحكومي ليس بحاجة إلى كفيل للاقتراض، لأن جهة العمل تتولى كفالته والمصادقة على نموذج التعهد، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على تقرير سمة للوضع الائتماني للعميل من خلال الموقع الإلكتروني.

ملك للمتقدم

وأوضح أن المسكن المراد ترميمه يجب أن يكون ملكًا للمتقدم أو إحضار أصل موافقة الصندوق العقاري على الإقراض في حال وجود رهن على المنزل أو صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل من خلال بنك تجاري أو شركة.

بدل غلاء المعيشة

وبحسب “المدينة” أوضح البنك عدم احتساب بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الذي ينبغي ألا يتجاوز 10 آلاف ريال شاملًا بدل السكن. ونوَّع الصندوق من خدماته لتشمل القروض الاجتماعية والإقراض للمنشآت الواعدة بأكثر من 300 ألف ريال.