شرطة القصيم تتوصل لأربعة مقيمين متهمين بقضايا نشل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت بفضلٍ من الله عن ضبط أربعة متهمين من جنسيةٍ عربية لتورطهم بقضايا نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من المساجد والجوامع والمقابر والمصارف والمحلات التجارية بمدينة بريدة ، وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم تلك الجرائم ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم ، وجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة .

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .